近日，大陸智聯招聘發佈《中國城市人才吸引力排名：2023》榜單顯示，從人才吸引力指數觀察，2022年北京、上海、深圳位居前三名，上海2022年人才淨流入占比全國第一，整體呈現在一線城市、長三角、珠三角人才集聚，高能級城市人才跨區流動性上升。

根據上觀新聞報導，在「中國最具人才吸引力城市TOP100」排行榜中，東部城市占比超過7成，並以北京、上海、深圳位居前三，加上廣州、杭州、南京、成都、蘇州、武漢、無錫位居前十。報告分析，上海經濟體量大且增長穩定，近五年來人才吸引力指數始終保持前三。

從人才淨流入占比看，2022年北上深廣人才淨流入的占比分別為1.5％、1.9％、1.1％、0.7％，其中以上海最高。

觀察2018至2022年，上海人才淨流入占比逐年分別為0.9％、0.5％、1.2％、2.1％、1.9％，人才集聚明顯。同時2018至2020年，上海人才流入占比從5.6％降至4.7％，讓2022年人才流入占比基本保持穩定；同時人才流出占比明顯下降，2019至2022年上海人才流出占比從4.8％降至2.3％，降幅明顯。

從來源看，2022年人才向上海流入的前十大城市合計占比37.9％，低於2021年的38.8％，上海人才來源集中度有所下降。其中，長三角城市有3個，合計占比10％，低於2021年的10.5％。

根據分析，人才流入上海主要是因為上海的經濟體量大、薪酬水準高，新經濟促進政策初見成效且人才引進政策放寬。從去向看，北京和上海互為人才流出目標城市的第1位，北京流向上海與上海流向北京的人才比值為0.89，這表明從北京流向上海的人才少於上海流向北京的人才。