「愛的迫降」CP玄彬、孫藝真自2022年3月完成世紀婚禮後，隨即傳來懷孕的好消息，小倆口也在去年底迎接寶貝兒子的誕生；然而，日前南韓綜藝節目《Free Doctor프리한닥터》公開了玄彬與孫藝真新婚豪宅，雖這並非首次公開，但內部氣派的裝潢，仍讓觀眾感到震驚。

據悉，玄彬與孫藝真早在婚前就購入了位於南韓京畿道九里峨川洞的頂級豪宅Walkerhill Podo Ville，還花了半年裝潢，節目中首先公開一樓公共空間的大廳，可見內部裝潢雖簡潔仍不失貴氣，還有休憩區提供住戶使用，戶外還有可以提供朋友聚會烤肉的空間，讓主持人看到忍不住大讚，設備相當充足，根本就不需到酒店或郊外度假了。

接著，鏡頭來到玄彬與孫藝真所居住的頂樓，雖節目中所見並非兩人真正的內部裝潢，但整體格具來看，室內面積共有4房、2廳、4衛，客廳被大片落地窗包圍，看起來空間感十足。

此外，除了主臥室外的每間各房皆有獨立衛浴，其中一間還有加裝天窗，可以在洗澡時邊欣賞夜晚的星空，而夫妻皆有獨立的治裝室，衣物、飾品或收藏品也都有專屬收納空間，外面獨享的空中花園，讓平時工作繁忙的兩人有個可以喘息的地方。