民進黨爆性騷擾吃案！范雲發「這文」遭網友狂譙 最新回應曝光：絕對零容忍

民進黨昨日（5/31）爆出前黨工遭性騷擾一案，被害人稱之前在民進黨婦女部工作時，被承攬廠商性騷擾，但向時任婦女部主任、現任副祕書長許嘉恬回應後，對方卻沒有積極處理，讓她淚訴「哭到差一點死掉」。對此，民進黨立委范雲今日稍早做出回應，強調對於不管任何形式的性騷擾都是「零容忍」。

民進黨一名女性前黨工近日在臉書披露自己遭性騷擾，但卻被主管冷漠對待一事，在網路上引起軒然大波。然而綠營著名的女權促進立委范雲今日發的第一篇臉書，卻是在說「國教法三讀」一事，並稱該法能讓學生成為校園主體、以及有權利表達意見，還能推動民主校園破除威權管教。

對於范雲沒有針對前黨工遭性騷擾一事在臉書發文，不少網友都紛紛到她的臉書留言怒轟，「女權大立委，對於許嘉恬對被害者說的那些言論，妳有什麼看法？！還是選擇性失明的略過」、「貴黨性騷擾事件怎麼不曾見您發聲」、「避談民進黨副秘書長過去吃案黨工被性騷事件嗎」、「民進黨爆性騷 受害人被反問：妳怎麼不叫出來」。

范雲今早指出，職場性騷擾不該被漠視，不管發生在誰身上，都應獲得妥善及公平的對待，並且盡可能降低對當事人的傷害，而被害者後續的心理創傷也應被正視。范雲表示，會積極關注事件的調查結果，相信黨中央會有一個明確議處。

范雲強調，對任何形式的性騷擾，絕對零容忍，不管是機構還是社會大眾應予以受害者完善的通報及支持系統。

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