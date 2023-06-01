全球最先進的晶片約有92％是由台積電生產，台積電在半導體產業扮演關鍵角色，外媒撰文指出，台灣在全球科技供應鏈的地位不可或缺，儘管西方公司因擔憂台海危機，正討論是否該分散生產，但報導示警，比起和大陸脫鉤，若想「去台化」將會讓製造商付出更高昂的代價。

日經新聞與英國金融時報以「台灣如何變成不可或缺的經濟體」為題撰文指出，以蘋果公司為例，每支iPhone約需要1500個零組件，近70%的蘋果頂級供應商總部位在大陸（26%）、台灣（23%）、美國（18%），當中最有價值的零件，包括核心處理器、5G數據機、Wi-Fi晶片和高階相機鏡頭均在台灣製造。報導強調，台灣供應商占每部iPhone材料總費用的近200美元，達36%。

報導提到，若發生台海危機，全球供應鏈恐將崩潰。美國半導體協會（SIA）估計，台灣代工業者的邏輯晶片生產若中斷，恐導致依賴相關供應的電子設備製造商損失近5000億美元營收。紐約研究機構榮鼎集團更估計，台海發生衝突會導致超過2兆美元的經濟活動面臨風險。

蘋果關鍵產品組裝商仁寶電腦高層表示，台灣在供應鏈中的地位被低估，「我們擁有非常完整的供應鏈，從晶片、零組件、印刷電路板、外殼、鏡頭到組裝等，任何你能想到的東西。」

報導分析，即使台積電在美國設廠，蘋果公司將因此擁有美國製造晶片，但卻會面臨沒有設備讓這些晶片有用武之地的窘境。

晶片和材料檢測業者閎康科技董事長及創辦人謝詠芬則說，如果有人襲擊台灣，或發生嚴重的生產中斷，她示警全球科技和電子業基本上就完蛋了。