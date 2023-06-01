00919也在昨日(5/31)更換持股，由於股利低、市場流動性轉差、已除息等因素，本次剔除10檔個股分別為華碩(2357)、技嘉(2376)、義隆(2458)、南亞(1303)、文曄(3036)、慧洋-KY(2637)、中鼎(9933)、南茂(8150)、宏碁(2353)、中鋼(2002)；而本次新增10檔個股分別為南電(8046)、大聯大(3702)、群光(2385)、欣銓(3264)、鈺齊-KY(9802)、洋基工程(6691)、力成(6239)、健鼎(3044)、致伸(4915)、台表科(6278)，新增的這10檔股利率平均近7%。

00919一年更換持股兩次，分別是在5月與12月，為了成分股能穩定選到高息股，00919會在5月宣告股息後再進行更換，選到的成分股都是已經知道實際配發的股利率，而在12月選股時更會考量到EPS成長率來調整。

00919主要追蹤指數是特選臺灣上市上櫃精選高息指數（簡稱「臺灣精選高息指數」），不只是關注大市值及流動性佳的龍頭標的，亦將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的30檔個股，組合成極佳存股工具，適合存股族。