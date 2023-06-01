根據WIND統計，當前上證綜指與滬深300指數的平均市盈率分別為12.80倍、10倍，皆處於近三年中位數以下水準，市場估值依然處於較低位置，具中線布局機會；此外，近期兩市成交量處於近三年日均成交量中位數區域，當前A股具有估值高性價比，在短期負面情緒充分釋放後，市場有望企穩後向上，仍以結構性機會為主。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，近期股指總體預計將維持震盪格局，需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。上證綜指、滬深300指數平均市盈率分別位於平均值低位，表明當前投資者風險偏好較低，中期市場機會大於風險。本輪經濟恢復是漸進過程，政策仍有望全面呵護經濟持續穩定增長，A股盈利在壓制因素緩解後，下半年將有機會迎來底部溫和復甦。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，當前指數仍在震盪築底中，投資策略可聚焦風險已充分釋放、低估值龍頭族群、以AI跟中特估為投資主軸，經濟弱復甦時期適合主題性投資。數字經濟可能是今年的投資主線，本輪數字經濟發展還在第一階段，預計後續還有表現空間，後續持續關注政策和技術兩條主線。