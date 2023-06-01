周三泛歐Stoxx 600指數收盤跌4.87點或1.07%，為451.76點。

與中國相關的奢侈品股和汽車股領跌；稍早公布的資料顯示，中國工廠活動在五月的萎縮速度快於預期。

IG集團首席市場分析師Chris Beauchamp說，中國的低迷是奢侈品產業的真正問題。

在美國需求疲弱的情形下，本月稍早奢侈品股遭遇強勁的賣壓。法國CAC 40指數五月更是下跌了5.2%。

歐洲其它地區股市也出現月度的下跌，英國富時指數跌5.4%。

同時之間，投資人等待美國國會就提高美國舉債上限，進行至關重要的表決，為避開違約的關鍵步驟。

全歐洲基準Stoxx 600指數在五月累計下跌3.2%，為今年以來最大的單月跌幅。

Beauchamp補充說：「即使(國會)達成協議，市場也可能繼續下跌。認為一個協議將帶動股市上漲，似乎太過了。相反地，對於信心將受到打擊的擔憂，將會揮之不去」。

不過一些數據也舒緩了擔憂。法國五月通膨的放緩，高於預期。德國工業重鎮North Rhine-Westphalia邦也看見物價上漲的放緩。

陷入困境的瑞典房地產公司SBB再次大跌27.7%；稍早當地的分析師對媒體指出，SBB可能會出現貸款違約。

英國的廉價超市B&M大漲8%；稍早B&M提高了2024年核心獲利的財測。由於生活成本危機，現在消費者紛搶購低價商品，讓該公司從中受益。