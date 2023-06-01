女力堀起，現代社會女性工作能力和表現不輪男性，《科技紫微網》運勢專欄分享能靠自己賺錢過日子的前5名生肖女，依序是生肖屬虎、馬、龍、牛、猴，這5生肖的女人天生勤奮努力，而且肯吃苦，也有明確的目標，所以在事業上容易獲得成功。
▍第5名：屬猴的女人
屬猴的女人非常精明，而且做任何事懂得精打細算。她們很適合創造機會、甚至反轉機會來開創事業與財富，再加上工作積極、充滿幹勁，只要再穩重一些，要成為女強人絕對不難。
▍第4名：屬牛的女人
屬牛的女人勤奮努力，不僅不怕苦，而且越挫越勇，加上忠誠度高，能長久留在同一單位磨練專業，技術達到一定程度後，升職加薪盡在不遠處。
▍第3名：屬龍的女人
屬龍的女人格局大、眼光長遠，為了保障整體權益，願意拋下眼前利益，把精力花在開發市場上，也不要花時間去內鬥、排擠別人，這樣事業自然能夠成功。
▍第2名：屬馬的女人
屬馬的女人天生自由奔放，她們最大的優勢就是行動力強和非常有野心，對於自己想要的東西會盡全力去爭取，認為只要不斷努力，就能賺取到錢財。
▍第1名：屬虎的女人
屬虎的女人行動力強，並且有著明確的目標，能勇往直前不退縮，所以自然能夠闖出一片天，來擴張事業版圖，財富也能跟著水漲船高。
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