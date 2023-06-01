日本素人夫妻拍私密片上傳到A片網站，竟然成功大賺一波，短短2年賺了5億日圓（約台幣1.1億），引起PTT網友熱烈討論，不少老司機坦言，不要小看A片素人商機，很多人就愛這款，有成功做起來的人收入都很驚人。

一名網友近日在PTT上發文說，在推特上看到一對日本素人夫妻拍攝私密影片上傳到Pornhub，短短2年就賺了5億日圓（約台幣1.1億），年收入直接屌打知名AV女優波多野結衣和三上悠亞等人，這樣為何還要拍AV呢？不如自己私下拍片就好。

貼文引起網友討論，不少老司機表示，素人拍片如果有做起來，收入都很驚人，但也不是每個人都會成功。「一些自營的素人私密片，做起來以後，收入都是超級高」、「素人自拍貴在真實，有些人比較喜歡這種」、「他們那個好像還要花錢開完整版」。

綜合日媒報導，日本素人夫妻檔「Emuyumi Couple」聽說拍素人私密片很好賺，因此在2020年底開始拍攝私密片，隨後上傳到Pornhub，約2個月就賺了200萬日圓（約台幣44萬），幾乎是一個普通上班族的年薪，後來兩人持續拍了好幾個不同的私密片上傳，短短2年大賺5億日元（約台幣1.1億）。