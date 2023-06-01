台泥昨（31日）召開股東會，有小股東向董事長張安平喊話，希望能在發展綠能產業的時候顧一下股價，指出近期股價多在十年線以下低檔徘徊，代表近十年來的投資人都是虧錢的，對此，張安平霸氣回應，你算一個數字出來，賠多少我給你，引起現場熱烈回應。

台泥近年大舉投資綠能產業，有股東向張安平發問，台泥投資700至800億有哪些投資是回收期短的，內部報酬率（IRR）又是多少，張安平坦言，公司之所以進行投資，就是為了讓水泥事業能夠長久延續，水泥業不減碳，是活不下去。

張安平也強調，公司所有投資都是經過董事會同意，但沒有人能保證任何的投資都是正確的，向股東喊話，「每一個投資確定不會造成大量的虧損，但是並沒有一定非要IRR高到某個程度才能投資，如果需要這個，你去找高科技公司，搞不好他們有，我是沒有。」

此外，有小股東希望台泥在發展綠能的同時也能顧到股東權益，在股價位於十年線以下，代表近10年投資人都是套牢的，對此，張安平霸氣回應，「你算出這10年加上配股配息，真的有賠錢嗎？你算一個數字出來，你賠多少我來賠你，但你賺的要分給我，不用多，1%就好。」

張安平一席話讓全場鼓掌叫好，張安平也說明，我知道很多老股東需要股息過日子，但是一方面要投資，一方面要照顧股東，這兩件事是很不同的，我盡可能做到。

台泥昨股價收在37.90元，股東會上決議通過配息0.5元，殖利率只剩1.32%，遠低於過去3年平均殖利率4.4%及過去5平均殖利率5.7%。