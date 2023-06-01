「綠衫軍」塞爾提克兵敗東區冠軍賽後，預計仍以馬祖拉（Joe Mazzulla）作為下季總教練，只是他身旁的助理教練團恐將大幅替換，《波士頓環球報》記者Gary Washburn爆料，塞爾提克3位助教即將前往火箭，加入烏度卡（Ime Udoka）的教練團隊。

本季創下西區最差戰績的火箭，在上個月聘請了綠衫軍前教頭烏度卡，取代西拉斯（Stephen Silas）的職位，烏度卡也決定挖角在老東家的前手下，其中蘇利文（Ben Sullivan）、邁爾斯（Aaron Miles）都是隨著綠軍奪下上季東冠的教練團成員，摩瑟（Mike Morse）則是在去年夏天開始擔任塞爾提克助教。

這讓原本就飽受教練人才流失的綠衫軍遭遇更大挑戰，包含烏度卡、哈迪（Will Hardy）和史陶德邁爾（Damon Stoudamire），短短一年時間就有6名教練離開球團，上季綠衫軍打進總冠軍賽的教練團當中，僅剩馬祖拉以及多賓斯（Tony Dobbins）留在陣中。

雖然綠衫軍在球員陣容上沒有太大變動，但倉皇接手球隊的菜鳥教頭馬祖拉沒有太多時間演練自己的體系，甚至是調整教練團成員，也讓他在首次的季後賽大舞台上陷入了困境，不過根據查拉尼亞（Shams Charania）表示，綠衫軍休賽季將會協助馬祖拉進行教練團改組，網羅目標將以資深助教為主。