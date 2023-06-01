美國眾議院31日晚間表決通過債務上限法案，法案將送交參議院進行表決。

美債危機跨越主要障礙，避免面臨災難性違約，美國眾議院昨（31）日晚間表決通過債務上限法案，將凍結聯邦政府債務上限的時間延遲至2025年，法案接下來須交付參議院進行表決。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社報導，美國眾議院昨日晚間以314贊成票對上117反對票通過債務上限法案，一共有149名共和黨議員、165名民主黨議員投下贊成票，71名共和黨人、46名民主黨人投下反對票。

美國眾議院31日晚間表決通過債務上限法案，法案還將交付參議院進行表決。圖為美國眾議院議長麥卡錫31日晚間在眾院的神情。（圖／美聯社）

這項法案接下來將交付參議院表決，通過後才能送交白宮，讓拜登簽署成法。目前尚不清楚參議院將於何時進行表決，報導指出，任何參議員都能延遲投票。

美國面臨債務違約的大限是6月5日，美國財政部先前警告，屆時將無法支付所有債務。

眾議院通過法案後，美國總統拜登敦促參議院「盡速通過」法案。

CNN指出，國會通過法案的時程相當緊湊，幾乎沒有犯錯空間，對兩黨領袖構成巨大壓力。這項法案原本受到極左、極右翼議員反對，不過投票結果顯示，贊成票遠大於反對票。

債務上限時限延遲至2025年，代表2024總統大選前都不會面臨違約壓力，除了處理債務上限問題，這項法案也限制非國防支出，擴大部分食物券請領者的工作條件限制，以及回收部分新冠救濟金。