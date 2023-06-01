一般人感覺肩頸或腰部酸痛，常會怪罪是因為床鋪或枕頭不好，但腎臟科醫師王介立表示，他原本也常有此類困擾，但自從他開始運動後，如今無論睡哪種床或枕頭都不再讓他感覺酸痛。他建議，民眾可藉由運動著手，來改善全身酸痛不適的困擾。

王介立在其臉書表示，20、30歲時，他很常背痛及肩頸酸痛，當時他都會怪罪是因床或枕頭品質不佳，導致他多處痠痛；然而，他現在40多歲，近幾年來反而很少有這類困擾，睡哪種床或枕頭都不會造成隔天肩頸或腰部痠痛。

他逗趣地表示，他因此要業配一項產品，自從用了它、天天用，不知不覺地，他就擺脫了這類酸痛。而此產品的價格，雖然有時不太漂亮，但最低可以零元起。他並表示，此項產品最大的缺點，就是有時效果有點慢，「必須持之以恆使用一段時間才可以見效。」

為何這麼好的產品還需要業配？王介立表示，因為很多現代人都不知道它的好，花更多錢買更貴的東西，卻沒有得到相對應的效果。他直呼，「運動，這麼好的商品，能不買嗎？」