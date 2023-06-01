高雄40歲李姓男子30日騎車到一半突然停在路中間，後方的員警上前攔查時，李男不停往旁邊退，貌似再閃躲什麼，直到員警喝止，叫李男靠近，便聞到李男身上濃厚酒味，沒想到李男一看見員警掏出酒精感知器，馬上開始哀求，並告訴員警「我會怕」，讓員警感到又氣又好笑。經酒測後，李男的酒測值為0.82，依公共危險罪送辦。

李男30日下午邊騎車邊找尋午餐，為了看價目表竟直接停在路中間，被後方員警攔查，盤查時，李男刻意閃躲，不停地往旁邊游移，直到員警出口喝斥「你一直往旁邊幹嘛？」李男才乖乖回到原先位置。

一靠近員警，濃厚的酒味便散發出來，員警再詢問李男是否喝酒時，李男也不停規避問題，告訴員警他只是來買午餐的，直到員警掏出酒精感知器，李男終於忍不住，告訴員警「我會怕」，讓員警哭笑不得。

之後李男實施酒測，酒測值達0.82，吹完酒測後竟還問員警說「我很配合吧？」讓員警相當無奈，後依公共危險罪送辦。

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