畢業季來臨，大陸教育部部署各地各高校5月到8月開展畢業生就業「百日衝刺」系列活動，通過持續開展政策宣傳、精準拓崗、加快招錄、網上招聘、暖心指導、重點幫扶等專項行動，引導畢業生主動求職，幫助更多高校畢業生在離校前後儘早落實就業去向。同時，力爭新開拓就業崗位300萬個。

「百日衝刺」系列活動中，包括開展精準拓崗行動，指導各地各高校精準組織「訪企拓崗」行動，推動13萬個學科專業精準對接用人單位需求，為未落實去向的畢業生開拓有效崗位資源，力爭新開拓就業崗位300萬個。

同時，持續開展「萬企進校園」活動，保持校園招聘的熱度和學生參與度。推動高校與用人單位深化合作，共建就業實習實踐基地，指導校企合作的2萬個項目落實落地。

此外，開展加快招錄行動。各地各高校抓緊推進高校專升本、第二學士學位等考錄。各地教育部門積極配合有關部門落實優化公務員和事業單位、國有企業、科研助理等政策性崗位招錄時間安排。同時，積極引導畢業生參與城鄉社區計劃、「大學生鄉村醫生專項計劃」，拓寬城鄉基層就業新空間。

其他措施還包括，開展政策宣講行動、開展網上招聘行動、開展指導行動，以及開展重點幫扶行動等。