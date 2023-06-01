瑪娃颱風過境為北台灣地區帶來降雨，也對北部水庫水情多有挹注，北區水資源局指出，包含基隆、桃園、新竹地區都有明顯降雨量也增加水庫入流量，整體而言北部地區在這波降雨之後，經濟部中央旱災應變中心也將北部地區水情燈號全部降為藍燈，也就是穩定供水狀況，請所有民眾安心。

北水局副局長郭耀程指出，瑪娃颱風降雨為北部地區各水庫都有降雨挹注，從5月30日早上7點到6月1日早上7點為止，統計在基隆新山水庫及新竹寶二、寶山水庫，目前在颱風降雨後蓄水率都達9成以上，這兩個區塊供水請民眾安心是穩定的狀況。至於翡翠水庫部分，這波降雨帶來100.3毫米降雨量，增加水庫蓄水量預估有700萬噸左右，這波降雨之後蓄水率來到52.4％，蓄水量1.69億噸，這部分依造管理單位評估分析，依照台北地區用水基本上可以穩定供應。

石門水庫降雨部分帶來109.6毫米降雨量，預估入流水量可增加1840萬噸，這波降雨之後，蓄水率來到42.7％，蓄水量約7400萬噸，而降雨目前還在持續入流當中，預估蓄水率可回升接近5成。整體而言北部地區在這波降雨之後，經濟部中央旱災應變中心也將北部地區水情燈號全部降為藍燈，也就是穩定供水狀況，請所有民眾安心。

他指出，至於民眾也關心的石門、桃園與新竹1期稻作供灌部分，目前進入抽穗期用水量較多，但因為這波降雨之後，預估到6月底都可以讓抽穗期稻作供灌完成，讓農民有好收穫，6月下旬則會檢討2期稻供灌作業，這部分也會依照屆時的水情作分析檢討，今年到目前為止水情旱象已經慢慢消除，未來因為進入汛期還會有降雨，北水局會加強水庫相關放水操作，確保長期穩定供水。