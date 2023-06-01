女星陸元琪與資深音樂人袁惟仁離婚後，獨自撫養一對兒女，如今7年過去，她昨(31日)在臉書罕見發文訴說心聲，樂觀地表示離婚不需要悲傷，是重生的開始，但也語重心長指出：「養家的重擔落在我一個人的肩上」。

陸元琪2016年結束與袁惟仁的婚姻，她認為離婚不需要悲傷，反倒是重生的開始，若能夠學會不怨懟對方，便能展開全新的生活，接著指出離婚之後，養家重擔全落在自己肩上，除了照顧孩子之外，其他時間就是埋首在工作裡，由於擔憂哪天連能給孩子遮風擋雨的能力都沒有，便遏止所有的渴望及物慾，把專注力都放在孩子跟工作上。

陸元琪指出孩子在成長過程遇到問題，不會因為大人世界的壓力，去拉扯跟孩子間的感情，雙方也願意溝通，聆聽彼此心聲，如今小孩已經長大，更在她脆弱的時刻，扮演溫暖的港口給予依靠，甚至把她當成孩子般疼愛，讓她有感而發表示：「我們三個有著超強的默契，知道我們並不可能一輩子都守著彼此，那麼我們更要把生命裡能在一起的分分秒秒給過好，理解對方，愛著彼此，感同身受彼此」。

對此，網友紛紛留言打氣：「一起加油，孩子們都是我們持續堅持下去的動力」、「孩子們都懂的！為妳加油！也為自己打氣」、「辛苦妳了，一路走來好勇敢」。