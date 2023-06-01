中方殲-16戰機在南海上空從美軍RC-135偵察機前疾飛而過加以攔截

美國軍方30日痛批，上周1架解放軍殲-16戰機在南海攔截美軍RC-135偵察機時，進行「沒必要的挑釁」，從偵察機前橫向直飛，迫使它在亂流中飛行。

不過，據中方官媒《環球時報》31日報導，當時美軍偵察機在刺探，並擾亂解放軍航母「山東」艦編隊在南海的例行演習。專家周三說，美方指控解放軍攔截「不專業」是倒打一耙，其實該怪的是它自己。

解放軍南部戰區新聞發言人張南東說，中國人民解放軍海軍17艦編隊5月26日在南海進行例行訓練期間，「美軍1架RC-135偵察機蓄意闖入我訓練區域實施偵察干擾，中國人民解放軍南部戰區組織空中兵力全程跟蹤監視，處置依法依規，操作專業規範」。

而17艦編隊代表的是舷號17的「山東」艦航母編隊，據台灣國防部說，5月27日稍晚，編隊就從南海穿越台灣海峽向北航行。

由於美國在聲明中並未提及事件的地點，還有美國偵察機當時對解放軍航母編隊從事的任務等細節，張南東直指，「美方行徑嚴重破壞地區和平穩定，相關報道罔顧事實，完全是惡人先告狀，顛倒黑白、倒打一耙，妄圖混淆國際視聽」。

他並嚴厲警告，「我們嚴正敦促美方切實約束海空一線兵力行動，嚴格遵守有關國際法和相關協議協定，防止出現海空意外事件，否則由此引發的一切後果均由美方承擔。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定」。

#USINDOPACOM Statement on #PRC Unprofessional Intercept: "We expect all countries in the Indo-Pacific region to use international airspace safely and in accordance with international law."



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另一方面，據以人工智慧（AI）分析地理商業情報的中國覓熵科技（MizarVision）周三說，美軍RC-135偵察機飛到距離廣東揭陽不到50公里處，進行近距離偵察。而要求匿名的中方軍事專家說，RC-135能讓美軍取得重要的中方軍事情報，一旦爆發衝突，就能支援美軍進攻。也因此，解放軍有必要加以攔截。

中國軍事航空專家傅前哨說，從美方公布的錄影看來，殲-16戰機雖然飛到美軍偵察機前警告，但維持了安全距離，因此美軍誇大了相關事件。

此外，有專家指出，由於從周五到周日（6月2—4日），「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）即將在新加坡舉行，美方炒作目的是在論壇中打響「中國威脅論」。