維生素B群可說是最受國人歡迎的保健食品，除了有提振精神效果外，晚上補充還能幫助睡眠。但如果把B群加上其它元素，是否會發揮事半功倍的效果呢？對此，毒理學專家招名威表示，只要加鐵就行，因為鐵有助促進紅血球的生成，增加血液中氧氣供應，剛好給了B群在免疫功能、細胞修復和成長上，有很大的幫助。

招名威在臉書粉絲頁「招名威教授 毒理威廉」發文表示，維生素B群在能量代謝和神經系統功能中扮演著重要的角色，很多人之所以會透過B群來補充體力、維持精神，因為確實有效。

他進一步說明，B群其實是由8種維生素B組成，包括維生素B1（硫胺素）、維生素B2（核黃素）、維生素B3（菸鹼酸）、維生素B5（泛酸）、維生素B6（吡哆醇）、維生素B7（生物素）、維生素B9（葉酸）和維生素B12（腦素）等。各自有不同的功能，如促進血液循環、維持神經傳導及促進能量產生。

但若把B群加上其他的元素，會不會有事半功倍的效果？招名威則表示「會，加鐵就可以！」因為鐵有助促進紅血球的生成，增加血液中氧氣供應，進而增加活力和耐力，正好提供B群在免疫功能、細胞修復和成長上，很大的幫助。

他指出，適量補充鐵和B群，能夠提供細胞能量、促進紅血球再生、支持神經系統功能、增強免疫力及促進細胞修復和成長。而這些小地方可以使人克服疲勞、增加活力。

招名威也提醒，造成疲勞的原因有很多種，包括身體疲勞、心理壓力、睡眠不足、營養不良等。在處理疲勞問題時，很多人都是治標不治本，反倒是吃過量產品，非但不見改善還更累，應找出根本原因，採取適當的措施點對點解決它。