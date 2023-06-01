根據市調公司數據統計指出，台灣4月前5大智慧機品牌排行榜出爐，第一名由蘋果搶下、市占率33%；第二名則有三星緊追、占比31.5%；第三名到第五名依序為OPPO、vivo、Redmi，市占率依序為12.8%、6.8%以及6.4%。

進一步細看前五大品牌銷售排行前三的機款，蘋果為iPhone 14(128GB)、蘋果iPhone 14 Pro Max(256GB)、蘋果iPhone 14 Pro(128GB)；三星為Galaxy A54 5G(8GB+256GB)、三星Galaxy A14 5G(4GB+64GB)、三星Galaxy A53 5G(8GB+256GB)；OPPO為 OPPO A57(4GB+64GB)、OPPO Reno8(12GB+256GB)、OPPO A78(4GB+128GB)；vivo為 V27 5G(8GB+256GB)、Y55s 5G (6GB+128GB)、V27 5G(12GB+256GB)；Redmi為 Note 11S 5G(6GB+128GB)、12C(4GB+64GB)、Note 12 5G(6GB+128GB)。

日前傑昇通信統整市調機構公布全台實體通路調查數據顯示，4月台灣手機市場整體銷售量為34萬支、月增加2%，呈現微幅回溫，5月適逢母親節檔期旺季，以往多會帶動智慧型手機銷售熱度，但近年受到疫情衝擊，嚴重衝擊消費市場動能，儘管目前已經解封，經濟回動恢復，但在消費所的分配上，智慧機手機市場依舊沒討到好處，時序進入6月，非蘋大廠有多款新機即將推出，是否可以刺激委靡已久的手機市場回溫，仍有待觀察。