中國駐義大利大使館正式宣布退出正在舉行的國際藝術文化展覽 - 威尼斯雙年展。主因是有參展者展出有關新疆拘留營情況的裝置作品，為此抗議不實。實際上在5月22日的第18屆威尼斯雙年展國際建築展開幕之際，中方大使館就曾發表聲明，強烈反對將新疆拘留營的視覺投影納入其中。

根據VOA美國之音報導，中國駐義大利大使館抨擊的展覽名為「Killing Architects - 調查新疆拘留營網絡」，是一場探索新疆拘留營狀況的30分鐘視覺投影。中國大使館發言人表示，「相關報告嚴重偏離事實，所謂的『證據』是基於大量虛假信息。我們對此強烈反對。」除了退出威尼斯雙年展外，中國大使館還取消與駐義大利大使賈桂德的晚宴，該晚宴原預計將接待約40位賓客。

威尼斯雙年展是每兩年舉辦一次的國際藝術節，展示世界各地多樣藝術和文化的。威尼斯雙年展的國際建築展覽會專門在奇數年舉辦，包括一個中心展覽以及各國家館展覽。

此次展出新疆議題作品的建築師艾莉森· 基林表示，這是一項包括建築師、記者和數據科學家的合作，提供了有關中國對維吾爾人和其他少數民族虐待的寶貴見解。基林解釋，原始文章和展覽中的所有信息都經過衛星圖像分析、數十名前拘留者的採訪、中國政府自己詳細介紹的計劃和執行文件、媒體報導以及人權專家分析的核實。

就此事件，威尼斯雙年展新聞辦公室尚未回應中國大使館退出的問題，也還不確定可能採取行動。

而這並非中國首次就義大利的藝術活動提出抗議。2021年12月，中國駐義大利大使館要求取消異見藝術家巴丟草在布雷西亞舉辦的展覽，該展覽描繪了香港抗議活動和中國對維吾爾人的虐待。