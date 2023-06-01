有民進黨婦女部前黨工昨（5／31）發文控訴，遭遇性騷事件後向上級反應，卻遭對方冷言冷語。對此，「卡神」楊蕙如點名了民進黨前副祕書長、甫被黨提名參選台北市第三選區立委的林飛帆，嗆問當時負責督導婦女部的他，「要不要出來講一下當時做了什麼？」

該名前黨工控訴，去年9月執行工作任務時，遭承攬黨部工作的廠商在車上性騷擾，事後求助時任民進黨婦女部主任、現任黨副祕書長許嘉恬，卻遭到對方冷回「當下為什麼不跳車？」

楊蕙如昨在臉書發文指出，每位民進黨副秘書長都有負責督導的單位，而在爆發婦女部主任對性騷擾事件冷處理的當時，負責督導婦女部的副秘書長正是林飛帆，她嗆問，林要不要出來講一下，在事發當時做了什麼，「還是什麼都沒做？」

而在此事件爆發，民進黨昨深夜緊急發出聲明表示，向被害人致上最深的歉意及慰問，除提供當事人必要協助、後續法律服務外，也將繼續進行後續調查與相關懲處。

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