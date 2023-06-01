民進黨總統參選人賴清德 參拜台北覺修宮

民進黨一名婦女部前黨工爆料，過去遭遇性騷擾時，向時任婦女部主任、現任副祕書長許嘉恬求助，但遭對方冷言冷語，引起各界討論。民進黨主席、總統參選人賴清德今（1）日上午出席活動被問到相關問題，但卻一字都不願回答。

一位民進黨婦女部前黨工，5月31日在臉書爆料過去幫民進黨執行工作時，遭承攬廠商性騷擾，但向許嘉恬求助時，對方卻冷冷地反問「所以呢？妳希望我做什麼？」甚至質疑當下為何沒有做出對應的反應，讓該名前黨工選擇離開，並說「我是帶著熱忱進來民進黨，帶著傷和遺憾離開的」。

賴清德今日上午前往覺修宮參加呂仙祖祝壽大典，內政部長林右昌、立委何志偉、台北市議員王世堅、顏若芳等人也到場，但媒體多次重覆問題，詢問賴對於性騷擾案件的態度，他都像是沒聽到一樣，直接離開。

而除了爆出漠視黨工遭性騷擾外，民進黨日前徵召出戰立委選舉的政治評論員李正皓，也被黨內基層質疑有性平爭議。對此，顏若芳表示，調查結果未出來前，大家先不要下定論，但性騷擾或職場霸凌絕對零容忍，呼籲黨中央盡速調查、盡速處理；台北市議員林延鳳也說，假設這件事情調查為真，與民進黨長期捍衛的價值互相牴觸，是目前基層焦慮的一大原因。

民進黨昨日晚間緊急發出聲明，譴責任何利用職權性騷擾情事，也為受到傷害的同仁致上最深的歉意及慰問；除已中止一切與該廠商之合作外，也立刻拉高層級，由性平部主任李晏榕及主席室主任周威佑共同進行調查了解。

而民進黨今早原本要召開「侯友宜打臉侯市長」的記者會臨時取消，剛剛通知改在10：45分召開。

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