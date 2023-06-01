本土劇男星許仁杰先前傳出與同劇演員謝京穎假戲真做，但事後雙方發出聲明否認，如今許仁杰被前妻乾哥指控，要放棄所有條件才肯離婚，對此，許仁杰透過經紀人證實離婚，更怒轟前妻乾哥「適可而止就好」，怎料前妻乾嫂似乎看不下去許仁傑的聲明，於臉書發文反擊。

許仁杰昨（31）日發出聲明表示，與前妻從2019年婚前累積到後來許多根深蒂固的問題，並沒有因為澄清而解決，且經由媒體談論自己曾經在意的人，不像是他的個性，就如自去年起他被貼上渣男、雙面人的標籤「即便是被誤解這灘髒水也會跟著我一輩子，因為這是我選擇的工作類別」。

另外，他也針對乾哥的發文所提的一切「不是先講先贏，這些口水都沒意義，一切就交給司法解決」怒轟對方「撇開你臉書上時不時就有些發洩自己朋友圈和與人有是非的文，適可而止就好！你對妹妹的相挺我尊重，我沈默並不代表你的頭頭是道是真理，是懶得理你」。

對此，前妻乾嫂看不下去在臉書回嗆許仁杰，「你從一開始誣陷小姑（許仁杰前妻）到現在，說小姑花光你的錢，說你在經營夫妻關係，甚至為了洗白，還說小姑找記者跟你，哪一樣是真的？」接著，她更怒批，這都是許仁杰為了洗白編出來的謊話「我所說的每一件事情，都是我跟我老公（也就是你說的某位乾哥）陪同小姑在整理資料給律師的時候所看到的實證和影片，難道需要我把這些影片和對話都Po出來你才要閉嘴嗎？」

接著提到前妻亞希婚前曾借許仁杰的錢「需要她把明細和匯款紀錄都Po出來嗎？」而許仁杰曾回亞希「跟你借的錢我沒有說不還，我有錢就還你，但我就是沒錢啊」讓乾嫂氣到怒轟「需要我Po出這段你擺爛的嘴臉嗎？」