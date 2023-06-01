48歲「E神」陳奕迅和老婆徐濠縈2006年結婚，育有1女，近年香港媒體報導，因不滿老婆愛花錢敗家，導致夫妻兩人情轉淡，但當時徐濠縈就曾上節目否認。最近，有網友在香港街頭巧遇陳奕迅跟太太吃路邊攤泡麵，兩人有說有笑，相當接地氣，平凡夫妻的日常引來網上一片好評，也用行動否認婚變消息。

因新冠肺炎疫情趨緩，陳奕迅去年底便宣布重啟世界巡迴演唱會，從去年底到今年1月一連在香港體育館舉行了27場演唱會，成為他辦香港售票演唱會中場次最高的紀錄，接著到新加坡、馬來西亞舉辦後，下月也將轉到台北小巨蛋舉行，共演唱7場，一開賣便秒殺，可見陳奕迅不敗的高人氣。

家庭生活方面，陳奕迅一向是好丈夫、好父親的代表，卻在與徐濠縈結婚後幾年一度傳出婚變，更指主因是太太過度敗家，2011年陳奕迅一度為此飆粗口，直說「去你的」捍衛家庭，2017年徐濠縈又被問到此事，則大方表示：「整天說我離婚分手習慣啦，時間就是最好證明，儘管放長雙眼（看）。」

徐濠縈更澄清，自己並沒有花錢如流水，要媒體去求證老公自己到底愛不愛買名牌，她解釋自己不買珠寶名車，每個人對於敗家標準不一，最重要的是另一半會不會覺得你過分。據《新浪娛樂》報導，近日有網友在香港街頭捕獲野生陳奕迅夫妻，兩人打扮輕便吃路邊攤，一連破解婚變和敗家兩項傳聞，網友也回應：「每日反思：內娛到底在驕傲什麼？」、「路邊攤地道好吃，會享受」、「香港明星都很接地氣」、「蠻好的，正常人生活不就這樣」。