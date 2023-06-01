本土第四波新冠疫情處上升階段，耳鼻喉科醫師張弘表示，解封後新冠疫情反撲，尤其新主流病毒株XBB免疫逃脫及傳染力更強，導致確診病患擠爆診所，建議未打滿3劑者，要接種疫苗防確診轉重症，高風險族群減少出入公共場域，必要時配戴口罩，有發燒症狀要快篩。

張弘昨（5月31日）於個人臉書粉專指出，因新冠解封後導致疫情反撲，確診患者擠滿診所，天天大排長龍，得靠加班才能消化病人。新冠病毒株不斷變異，雖逐漸走向輕症化，但免疫逃脫及傳染力更強，現以XBB為主流病毒株。

張弘表示，感染到XBB的患者，症狀和感冒相似，有發燒、劇烈咳嗽、喉嚨痛、頭痛、鼻塞和流鼻水等，少數人有嗅味覺喪失。他說，近日一名80歲婦人被家人推輪椅進到診間，有咳嗽、呼吸費力、耳溫達38度，聽診懷疑右下肺肺炎，後來轉到醫學中心做PCR採檢為陽性，檢查後發現右下肺發炎，住院接受靜脈抗生素治療一周才脫離險境。

張弘提醒，後疫情時，回歸正常生活的同時，未打滿三劑疫苗的族群，應接種以防止染疫後變重症機率；含有高風險因子的人，要減少出入公共場合和勤洗手，必要時配戴口罩，另外有發燒症狀者要快篩，如篩檢結果為陽性，要配戴口罩、在家休息，以增加抵抗力，也避免再傳給他人。

疾管署發言人羅一鈞前天（5月30日）指出，第四波疫情仍在上升，目前各項指標沒看到反轉跡象，預估6月份仍處於高點，推估重複感染率約15%至20%，也就是每天會有3000至4000人重複感染。