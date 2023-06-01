據大陸國台辦官網最新公告，國台辦經濟局副局長陳斌華已正式轉任升任新聞局副局長兼發言人，預估後續很有可能進一步升任國台辦新聞局長一職。

現年51歲的陳斌華是福建詔安人，畢業於廈門大學中文系。1993年進入大陸官媒新華社後，就一直從事台灣相關新聞報導，也是大陸首批駐台記者之一。進入國台辦系統後，曾擔任研究局副局長，之後出任經濟局副局長一職。