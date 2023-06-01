法新社報導，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）告訴記者：「我們私下對烏克蘭表明，當然也曾公開表示，我們不支持攻擊俄羅斯境內。我們不允許也不鼓勵對俄羅斯境內目標發動攻擊。」

美國國防部表示，自俄羅斯2022年2月全面侵烏以來，最新一批軍援將使美國對烏克蘭的安全援助總額達到376億美元。

五角大廈在聲明中說：「美國將繼續與其盟友及夥伴合作，向烏克蘭提供滿足戰場所需的戰力和長期安全援助需求。」

美國一直帶領北大西洋公約組織（NATO）和其他盟國做出前所未見的努力，向烏克蘭提供武器和其他援助。

美國宣布提供新一批軍援之際，烏克蘭正準備大舉反攻，將俄軍逐出烏國東部和南部領土。

柯比說，美國已為烏克蘭戰爭制定基本規則。

他說：「我們不會告訴他們對哪裡發動攻擊，也不會告訴他們別對哪裡發動攻擊。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和他的軍事指揮官終須決定他們接下來該怎麼做。」

然而，「我們絕對不希望看到他們利用美國提供的軍事設備，對俄羅斯境內目標發動攻擊」。

柯比說，儘管俄烏之間的緊張局勢日益加劇，但白宮仍然相信，烏克蘭會信守承諾，一旦從歐洲國家取得美製F-16戰機，將不會用來攻擊烏克蘭邊界以外的目標，「我們在各個層面都得到了這樣的保證」。

他說，儘管華府全心支持烏克蘭在抵擋俄羅斯入侵的努力，但希望避免發生「西方、北約和美國捲入」的局面，並「避免發生第三次世界大戰」。

五角大廈表示，新的援助計畫將向烏克蘭提供愛國者（Patriot）防空系統、AIM-7防空飛彈、復仇者（Avenger）防空系統和刺針防空飛彈（Stinger anti-aircraft missile）所需的彈藥。

除此之外，還有高機動性多管火箭系統（Himars，簡稱海馬士）使用的彈藥、155mm和105mm口徑炮彈、105mm戰車彈藥和祖尼（Zuni）火箭彈。

五角大廈說，美國還向烏克蘭提供超過3000萬發小型武器彈藥。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120601