全盈支付引入新股東台新金控旗下的台新創投，持續深化全盈支付「零售、金融與電商」3大混血基因，亦領先電子支付業者，宣佈攜手台新銀行推出「Richart全盈貸」小額信貸微金融服務，首創貸款金額直入全盈＋PAY電支帳戶，申貸速度更快、流程更簡易，持續邁向開放金融新時代。

看好未來電子商務及數位金融發展，全盈＋PAY更積極佈局線上電商消費場景，今年起陸續串接PChome24h、東森購物網、三立電電購等電商平台，今再與台灣最大零售軟體雲服務公司91APP串接，使其合作之D2C (Direct To Consumer) 品牌商家官網與APP皆可選擇使用全盈＋PAY支付，6／30前於91APP活動限定之合作品牌商家使用全盈＋PAY消費，不限金額消費即回饋10％，每周一消費滿500再贈50元「全家」購物金，最高回饋20％，筆筆消費更享「全家」Fa點回饋。

根據資策會 (MIC) 最新行動支付調查報告指出，結合消費場景發展嵌入式金融服務、客製個人化金融為未來支付發展趨勢，隨著行動支付消費功能與通路發展越趨成熟，消費者更傾向針對不同場景選擇最合適的支付工具或金融服務。

全盈支付總經理劉美玲表示，「全盈＋PAY」2022年4月開業，以「嵌入式支付金融科技 (Payment Inside)」差異化策略切入台灣電支市場，並進駐全家便利商店、智生活與STAYFUN 等場景夥伴企業APP，深耕零售、社區、職場、金融4大場景，開業週年目標已全數達陣，會員數突破150萬、特店通路達10萬支付點、活躍會員比例高達7成，將持續聚焦嵌入式金融 (Embedded Finance)、深化共好生態圈 (Engaged Ecosystem) 及數據賦能 (Data Empower) 的「3E開放策略」，持續為用戶打造「無所不在的便利支付金融」服務平台。

邁向開放金融新時代，看好年輕族群對線上保險、貸款等新型態的金融服務接受度高，全盈＋PAY攜手台新銀行推出全新「Richart全盈貸」，首創貸款金額撥入電支帳戶的微金融服務，用戶於全盈＋PAY「金融服務」專區即可進行「Richart全盈貸」申貸服務，節省用戶填寫資料的時間、加速整體申貸流程，「Richart全盈貸」更首創貸款金額可撥款至全盈＋PAY電支帳戶中 (申貸金額小於5萬元撥入全盈＋PAY電支帳戶；高於5萬元將撥入台新Richart帳戶)，最快20分鐘即可入帳。自即日起至12／31前，凡於全盈＋PAY專屬連結申辦「Richart全盈貸」大口貸，核貸成功贈100元全盈儲值金；申辦「Richart全盈貸」小口貸，核貸成功則回饋50元全盈儲值金，手續費最低只要299元。