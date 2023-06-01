臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」有網友貼出一款具黏性的保鮮膜，強調是「好市多最難用商品」，許多網友竟歪樓強調「用來包傷口洗澡都不會進水、超好用！」。義大癌治療醫院整形外科主任張智豪強調，國人護理觀念要更新，傷口復原過程需要充分清洗、清潔，不碰水反倒阻礙修復、好的慢。

好市多長青商品「Glad Press'n Seal 強力保鮮膜」，具有專利黏著技術，可以牢固黏貼紙質、陶瓷、塑膠、金屬和木材，更可直接將保鮮膜對摺成封口的狀態、密封不漏水。社團會員分享，拿來分裝賣場大份量的肉品、魚片，可取代真空機，超方便。但有不少會員強調，盒子附的切割器難用，拿來包光滑材質的容器容易有殘膠。

討論串也釣出不少會員的另類分享，直接當「防水ok繃」，把大面積或是關節處難以包紮的傷口包起來，洗澡就不怕沾到水。

張智豪也在自己的臉書粉絲專頁特地發文回應，國人「傷口照顧」的觀念真的要更新。過去民眾都以為，受傷了就拿生理食鹽水沖一沖、然後塗上水性優碘，儘量不碰水，這只會讓癒合變慢、甚至更糟。

張智豪強調，傷口就是保護軟組織的皮膚產生破損，不管造成傷口的原因是什麼，越難好的傷口反而越需要清洗，開刀的傷口也一樣。人體會因為組織破損啟動免疫細胞先抵禦外來的細菌，然後血小板與纖維母細胞幫忙修復皮膚，所以傷口上會殘留很多乾掉的組織液，還有皮膚代謝的死皮。如果不洗，這些東西卡在傷口上反而會越積越多，傷口越來越乾，好的更慢。

張智豪表示，正確的傷口處理方式是，就是透過洗澡或洗傷口，來幫忙洗掉傷口上的髒東西，洗完再用乾淨的紗布擦乾再換新的敷料。