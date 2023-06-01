勞動部勞動基金運用局今天公布截至4月收益，整體勞動基金截至今年4月底止規模為5兆7438億元，受到國際金融市場震盪回穩，截至4月底之評價後收益數為2643.9億元，光4月份就獲得453.7億收益。

勞動基金運用局表示，4月份美國聯準會升息近尾聲，有利風險性資產表現，但由於消費需求仍然疲弱，產業持續處於庫存調整階段，加上美國區域銀行存款大失血，對銀行體系的疑慮再起，全球金融市場震盪整理。勞動基金辦理各項投資以長期、穩健投資角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響，獲取長期穩健之投資收益。

基金運用局指出，展望未來，美國聯準會(Fed)於 5 月 3 日的利率決策會議決定，將聯邦資金基準利率調升1碼至5％至5.25％區間，在會後聲明表示，美國經濟將適度增長，經濟衰退機率低，並暗示6月會議可能暫停升息，但今年也不會降息。

基金局提及，聯合國於 5 月 16 日發布世界經濟形勢與展望報告顯示，受到通貨膨脹、升息以及各種不確定因素影響，全球經濟復甦緩慢，預測 2023 年全球經濟增長率將落在 2.3％左右。並指出開發中以及未開發國家的經濟成長，都不如預期，憂心世界經濟仍面臨長期低成長的危機，將 2024 年的經濟成長下調 0.2％至 2.5％。

基金局說，在國內方面，國發會 4 月 27 日公布景氣燈號，景氣報告指出，受全球終端需求疲弱影響，3 月景氣呈現連續第五個月藍燈，加以領先指標升幅放緩，景氣續呈低迷，展望未來，全球通膨趨緩幅度有限、金融體系風險仍高，加上俄烏戰爭僵持，美中角力持續等不確定因素尚存，仍須留意對國內景氣影響。

基金局指出，在面臨通貨膨脹壓力下，歐美央行快速升息，儘管近期通膨有放緩跡象，但是經濟景氣動能也同步降溫，加上歐、美銀行體系危機未解，增加了金融市場風險。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，審慎布局各類資產並分散投資風險，以提升基金長期投資效益。