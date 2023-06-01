●輝達（Nvidia）周三漲多回吐，終場重挫5.68%，收在378.34美元，失守周二創下的歷史新高。在人工智慧（AI）狂熱帶動下，輝達市值一度在周二突破1兆美元大關。消息指出輝達執行長黃仁勳將在6月訪問中國。

●英特爾大漲4.83%，收在31.44美元，在道瓊指數和標普500指數成分股中表現最佳，亦是唯一收高的主要晶片股，盤中一度漲近8%。過去3天英特爾股價累計上漲14.7%，創下自2009年3月以來最大的3日漲幅。英特爾表示，受惠於遊戲和AI晶片需求強勁，第二季營收估將介於120億～125億美元，也就是將達到介於115億～125億美元目標區間的最高值。英特爾並表示，AI熱潮對公司有利，自家晶圓廠可以向客戶提供生產AI晶片所需的產品。

●特斯拉收漲1.38%，報203.93美元，創下兩個月來收盤新高，其創辦人兼執行長馬斯克的個人資產價值水漲船高，重新奪回世界首富寶座。

●Advance Auto Parts Inc周三股價崩跌35.0%，收在72.89美元，在標普500指數成分股中跌幅最大。該汽車零件零售商下修全年財測。受此拖累，Genuine Parts Co、Autozone和O'Reily Automotive)等其他汽車零件製造商分別下跌5.6%、2.8%和2.7%。

●惠普企業（Hewlett Packard Enterprise）大跌7.1%，其第二財季（截至4月底）營收年增4%，為70億美元，但遠不及市場預期的73.1億美元；第三財季營收估介於67億～72億美元，亦不及市場預期的72.4億美元。

●個人電腦（PC）和印表機大廠惠普（HP Inc）重挫6.05%，收在29.06美元。其上季營收創下新冠疫情爆發以來新低，表現不如市場預期，反映在通膨高漲之際，市場需求仍然低迷不振。但該公司表示下半年營收表現可望優於上半年，並強調自家公司在快速崛起的人工智慧（AI）產業也將佔有一席之地，未來成長可期。