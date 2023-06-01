民進黨前婦女部員工控訴遭承攬黨部工作廠商性騷擾，向上頭報告卻沒有受到相關處理引發議論。侯友宜選舉工作室發言人陳柏翰表示，民進黨長年高舉性別平權大旗，卻看到受害人勇敢反應遭遇，卻被主管吃案及輕浮言語遭到更大傷害，根本是失職未盡督導責任，簡直是造浪者劇中活生生現實案例，賴清德主席一就任黨主席，就將隱匿案情的許嘉恬升任副祕書長，難道也是共犯嗎？民進黨發言人記者會更臨時取消，身為執政黨不敢面對全國關注的問題進行回應，只讓基層承受，要人民如何信賴？

侯辦指出，性平案件是《人選之人》劇中探討的課題之一，目的是希望藉此對社會帶來省思，但民進黨主席賴清德似乎只在乎亮麗表象的照片擺拍，要黨工們成為他自己個人的造浪者，對於黨內已發生8個月的性騷案件卻視而不見，做為當事主管的許嘉恬甚至被高升為副祕書長，完全是對受害人的二度傷害。

陳柏翰說，民進黨婦女部在今年初更名為性平部，改名代表的是一種宣示，但其實更重要的是將理念精神實踐在平時之中，性別平權不該淪為口號，如果行裡不一，無疑也是對進步價值的一大打擊。

「不要這樣就算了」陳柏翰強調，我們對受害人的遭遇感到不捨，希望大家能對她的勇敢給予更多的支持，也呼籲大家，任何性別都可能在職場上或生活環境中成為性騷擾的受害者，如果不幸發生，人人都必須獲得妥善的保護。當然更要沈痛要求賴清德及民進黨深刻反省性騷擾案件，不要讓遺憾再發生。