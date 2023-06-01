據中國國際貿易促進委員會（簡稱中國貿促會）5月31日消息，中國貿促會長任鴻斌昨會見美國特斯拉創辦人暨執行長馬斯克，雙方就推動中美新能源產業合作、加強中美工商界交流合作、舉辦首屆中國國際供應鏈促進博覽會等議題深入交換意見。

中國貿促會網站顯示，該會是大陸全國性對外貿易投資促進機構，主要職責是落實國家有關重大發展戰略，促進對外貿易、雙向投資和經濟技術合作；推進與境外對口機構機制化合作；接待境外高層次經貿代表團來訪，組織大陸經貿代表團出訪等。

中國貿促會今日發布消息指出，首屆中國國際供應鏈促進博覽會（簡稱鏈博會），將於11月28日至12月2日在北京中國國際展覽中心舉辦。消息稱，舉辦鏈博會，是落實中國國家主席習近平關於維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通重要倡議的「生動實踐」，是推進高水準對外開放、加快構建新發展格局、推動建設開放型世界經濟的「重大舉措」。

中國貿促會表示，首屆鏈博會主題為「連結世界，共創未來」，展覽總面積超過10萬平方公尺，設置智慧汽車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈、數位科技鏈、健康生活鏈等5大鏈條和現代物流等供應鏈服務展區。期間，將舉辦開幕式、1場主論壇，圍繞5大鏈條舉辦5場主題分論壇，以及供需對接會、行業交流研討會、新品發布會等一系列專業配套活動。