掀起無菜單鐵板燒熱潮，樂多多集團旗下「明水然•樂」第五間直營門店將插旗信義遠百A13，這也是樂多多集團的中高價品牌首度進駐遠百，看好信義威秀商圈與百貨商場的人潮與消費能力。「明水然•樂」接下來的展店規劃，也將朝街邊店與百貨店雙管齊下，為亟待復甦的餐飲業注入更多生機與活力。

以「無菜單鐵板燒」為號召，「明水然•樂」主打集團「肉品＋海鮮」的本質與特色，搭配日本進口食器與和風擺盤，1600元的個人套餐，包含主要食材A5和牛與生猛龍蝦，所有菜色均交由鐵板師傅調理與安排，不僅考驗鐵板料理人的功力，也讓客人入口的每一道職人手藝，都充滿未知的驚喜。

與坊間同類型鐵板燒最大的不同，【明水然•樂】選用新鮮生猛、肉質更為鮮彈緊實的水姑娘 (或同等級龍蝦) ，來取代業界常用的波士頓龍蝦，同時研發出「生猛龍蝦三味」，從龍蝦膏蟹肉茶碗蒸、龍蝦身佐紅龍果醬、龍蝦膏茶碗蒸到龍蝦頭味噌湯，將一整隻龍蝦從頭到尾徹底利用；另外除了不吃牛肉的客人可以改為提供桂丁雞之外，從前菜到甜點的套餐料理，按食材的特色與季節性，全數交由鐵板師傅透過鐵板前的手藝來負責搭配，挑戰開發鐵板料理的更多可能。

套餐內含季節現流鮮魚、野生活龍蝦、日本A5和牛，其他食材會依照當天的漁獲及海鮮搭配。如有喜歡的食材，可以提前三天預訂，看似簡單的食材，透過鐵板師傅的巧手烹調，不僅立刻升等為15道料理的個人套餐，更是一道「鮮」意十足的雋永好滋味。