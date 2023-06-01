演藝圈銀色夫妻檔王中平、余皓然的20歲女兒韓菲，本來就讀多倫多大學，為了發展演藝事業，不惜休學返台追夢，王中平、余皓然都很支持。不過，韓菲飽受酸民謾罵，曾被嘲「靠爸媽族」、「出了國後懷孕回來」、「爛草莓」等，她受訪時坦言情緒多少會受影響。

韓菲的網路聲量超越歐陽娜娜，頂著網路票選「最美星二代」的光環亮麗出道，年紀僅20歲就發行首張專輯《顯化法則》，新歌《煙花雨》MV不到36小時逼近十萬點閱，截稿前已突破45萬觀看數，留言區多數都是讚賞聲，誇韓菲的長相姣好、歌聲好聽又有辨識度，且能創作詞曲，根本是才女無誤，星途備受看好。

韓菲 Hanfi【煙花雨 Time Rain】Official Music Video

不過，並不是所有人都力挺韓菲，根據《NOWnews今日新聞》報導，韓菲曾被狠毒批「爛草莓」、「靠爸媽族」、「學校有錢就能進」、「出了國後懷孕回來」等，情緒多少會波動，曾卯起來回覆，「但現在覺得沒有必要花時間在不了解你的人身上。」至於最美星二代的頭銜，韓菲直言內心很矛盾，自認沒多漂亮，媽媽也說她不是走漂亮類型，希望能慢慢累積實力，用作品讓人認識。

韓菲曾在發片記者會上自爆求學時期是邊緣人，國中分組時都是剩下的人，下課常睡覺，不算是常被告白的風雲人物，還曾被男同學批評她個性無聊、像書呆子，但韓菲不以為意，「以前我也會想附和大家對美的定義，但年紀越來越大後，發現人格上的美對我來說更重要」，至於理想型條件，她覺得心靈溝通比外貌更重要，希望對方個性成熟，外型偏愛日本男星坂口健太郎。