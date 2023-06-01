高雄1名26歲的余姓工程師利用假日當斜槓攝影師，日前他到台中工作時，不慎將價值10萬元的攝影器材遺留在計程車的後車廂，員警獲報後立即伸出援手，調閱監視器過濾多部車輛，順利聯繫上該名運將送回余男的生財工具，確認心愛的攝影器材完好無缺，他終於露出笑容，開心地不斷向員警道謝。

台中市警察局第三分局立德派出所日前下午2點多，獲報26歲的余姓男子請求協尋計程車司機，余男說，他北上台中搭乘計程車前往攝影棚，下車時運將忘了後車廂內還有攝影器材就開車離開，讓他措手不及，只能眼睜睜看著生財工具跟著計程車揚長而去。

員警獲報後立即伸出援手，調閱監視器過濾多部車輛，順利聯繫上該名運將送回余男的生財工具。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

余男表示，整組專業攝影器材價值約新台幣10萬元，若找不回來不僅損失慘重，工作泡湯更是損害了自己的信用，由於計程車是路邊隨機攔停，沒有記下車牌，不知如何聯繫司機，才趕緊再搭乘另一部計程車回到台中火車站向警方求助。

員警獲悉後，詳細詢問其搭乘路線，調閱沿途監視器畫面，過濾多部計程車後，終於鎖定余男所搭乘的車輛，員警聯繫上這名吳姓司機，確認車上的確有民眾遺落的攝影器材，立即將攝影器材送到派出所，見到心愛的攝影器材完好無缺的回到自己身邊，余男終於鬆了一口氣，不斷感謝員警的協助。

警方提醒，民眾出門在外個人貴重物品務必置於包包內等較不易掉落之處，下車前也請再次檢查有無遺留個人物品，並避免將貴重物品放置車內，減少遺失風險。另搭乘計程車時也可以隨手記錄下車牌號碼並告訴家人，不但可以預防意外的發生，還能在丟東西時提供給警方協助聯繫，簡單的一個舉動卻能有大大功效。