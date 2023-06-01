日本最大啤酒商將目光投向大陸市場。據美國消費者新聞與商業頻道網站（CNBC）報導引述朝日集團（Asahi）總裁勝木敦志表示，大陸高端啤酒市場發展如今正在「起飛」，正計劃重返中國市場。

勝木敦志指出，上世紀90年代以後，朝日集團一直在大陸市場苦苦掙紮，「我們曾經在中國進行了大量投資，但數年前不得不撤出該市場，然而集團現在能夠為中國市場制訂正確的戰略。」

勝木敦志表示，近年隨著國際品牌和精釀啤酒的進入，大陸的高端啤酒市場正在「起飛」並大幅增長。他表示，目前朝日啤酒的「超爽」品牌在大陸啤酒市場的銷售額已經是最大，且每年都以兩位數的速度成長，因此集團希望能夠更多繼續投資於這個高端市場。

回顧1994年，朝日啤酒正式進入大陸市場。據《日本經濟新聞》報導，朝日集團在2009年以約600億日元的價格獲得青島啤酒的近20％股份，並曾研究過利用青島啤酒的銷售管道，但進展一直不太順利。直到2017年，作為當時青島啤酒第二大股東的朝日啤酒宣佈出售持有的青島啤酒全部股權。

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