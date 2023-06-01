台灣虎航去年前3季仍受疫情影響，但自10月13日國境開放鬆綁後，全力衝刺並且階段性恢復航班，客運量及營收有明顯且直接的成長，2022年度個體營業收入為13億1,483萬元，稅後虧損28.5億元；今年第1季轉虧為盈，單季稅後盈餘4.29億元，每股盈餘1.07元，毛利率提高到30％。

陳漢銘指出，對於疫後的旅遊市場復甦，台灣虎航對外持續布局旅遊市場，提供旅客更綿密的旅遊航網。公司也看好後續新開的航點，包括5月開航桃園-普吉島航線、6月30日將開航高雄-金浦，台灣虎航也將持續優化航網並強化旅運服務。

國際航空運輸協會(IATA)首席經濟分析師歐文湯姆森(Marie Owens-Thomsen)表示，儘管通膨高檔且利率不斷上升，但亞洲地區的客運量持續回升。台灣虎航持續汰舊換新機隊，引進空中巴士A320neo客機，全面盤點疫情前航網布局並評估市場新航點需求，進而優化航網及航班，以滿足市場及旅客需求。受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，疫情後的航空產業生態預計將會大洗牌，台灣虎航以A320單一機隊營運，仍將以機隊運能最大效益為前提進行規畫。