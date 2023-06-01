立康表示，隨著今年國內疫情趨緩，防疫管制措施陸續放寬，國內旅遊人潮明顯增加，除用觀光工廠為主要銷售通路外，近年更積極推動「客購行銷管理業務」，進一步運用大數據蒐集、分析及管理顧客的購買資料，進而預測未來消費者的購物行為，並適時引進相關產品因應，開創新一波成長新契機，今年(2023年)第一季營收1.56億元、歸屬母公司稅後淨利2,815萬元，分別年增53.79％與101.89％，客購效益已經開始顯現。
立康生醫股東會通過配發2元現金股利及1.5元股票股利。
後疫情時代民眾更加重視自身健康，立康(6242)將積極開發新產品搶市，未來仍將以觀光工廠作為主要銷售通路，並進行交叉銷售與向上銷售策略，也會積極尋求與業界策略聯盟及擴展網路購物銷售模式，以達有效整合舊有會員及開拓新客源。
立康表示，隨著今年國內疫情趨緩，防疫管制措施陸續放寬，國內旅遊人潮明顯增加，除用觀光工廠為主要銷售通路外，近年更積極推動「客購行銷管理業務」，進一步運用大數據蒐集、分析及管理顧客的購買資料，進而預測未來消費者的購物行為，並適時引進相關產品因應，開創新一波成長新契機，今年(2023年)第一季營收1.56億元、歸屬母公司稅後淨利2,815萬元，分別年增53.79％與101.89％，客購效益已經開始顯現。
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