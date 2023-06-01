台電計畫在基隆填海造地蓋四接，基隆市長謝國樑昨宣布廢止林右昌任內同意的公文，對此，內政部長林右昌1日回應，當時是「原則同意」調查報告提出的內容，但審核部分仍需環評審議才能開發，「並不是基隆市政府核准所謂的協和發電廠更新計畫開發」。

林右昌指出，碰到所有公共議題大家應該理性討論，尋求最大共識，對台灣經濟社會最正面，有看到報導，但跟實際狀況可能有些出入，協和發電廠更新計劃預定地本來就是基隆港築港擴建計劃範圍，築港計劃範圍可能還更大，並且基隆市府在2014年國民黨執政時期就已經完成了都市計劃變更。

林右昌說，所以當初協和發電廠更新計畫，這地方的水產動植物調查報告送到基隆市政府，我們就這報告內容，對地方水產、魚類、生物等等，經濟上的衝擊跟影響並沒有那麼大，所以市政府原則同意報告內容。

林右昌解釋，因為是跟保育區相關，所以會在後續通過還通審查後，再做進一步調整，因此「原則同意」是同意調查報告所提出的內容，跟保育區重疊的部分，審核部分，就需要依照相關法律程序環評審議，程序完成才能後續開發，並不是基隆市政府核准，所謂的協和發電廠更新計畫開發。