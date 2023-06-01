真的是有錢能使鬼推磨！今（1）日傳出活塞依然窮追不捨，提出1千萬美元年薪邀請蒙提威廉斯（Monty Williams）擔任總教練，《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）再度更新消息，蒙提威廉斯已經點頭答應活塞邀約，合約規模為6年7200萬美元。

蒙提威廉斯離開太陽球團後，活塞立即展開接觸，不過蒙提威廉斯似乎對提升球隊戰績沒有信心，曾表達希望先休息一年，但球團依然和這位本季年度最佳教練保持聯繫，此外包含公路助教查爾斯李（Charles Lee）、前康乃迪克州大教頭歐里（Kevin Ollie）和賈隆柯林斯（Jarron Collins）都是考量人選。

自2007-08年賽季後，活塞還未能在季後賽拿下勝利，吞下0勝12敗慘烈戰績，近年實施重建計畫後，活塞如願在2021年選秀會拿到狀元籤，並順利選進康寧漢（Cade Cunningham）作為建隊基石，但本賽季初康寧漢因小腿手術提前報銷，活塞選擇再度擺爛獲得全聯盟最差戰績，只不過在擁有高達14%獲得狀元籤的機率下，球隊最終只獲得第5順位。

活塞提出的合約中，加入了2個球隊選擇權，平均年薪為1200萬美元，蒙提威廉斯將擠下馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich）的1150萬美元，成為最高薪總教練，查拉尼亞再補充，若是觸發激勵獎金，合約長度有機會上看8年，甚至來到1億美元的規模。