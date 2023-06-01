搶攻畢業季謝師宴商機，王品集團旗下4大品牌「陶板屋」、「嚮辣」、「聚日式鍋物」及「初瓦」各推謝師超值好康，即日起至6月底，「嚮辣」推出消費任一套餐11客以上，現打9折優惠。韓料品牌「初瓦」則招待每位用餐顧客一杯炸彈酒。「聚日式鍋物」完成指定任務領贈菜券，憑券到店點雙人瀑布聚套餐，送價值148元鮮蝦一份。7月14一前到「陶板屋」門店用餐，憑學生證或畢業證書，用餐滿10客套餐享88折優惠。

迎接疫後第一個畢業季，「陶板屋」全台門店展開謝師歡慶活動，即日起到7/14，凡到店用餐秀出學生證或畢業證書，內用消費滿10客套餐，整筆帳單享88折優惠，另外老師享用的套餐還能獲和食免費升級。6月為老師送上花漾祝福，最新推出旨味花漾沙拉，由鮭魚包覆著鮭魚卵捲起，如花朵般綻放，擺盤佐時令海鮮白蝦、干貝與清脆葉菜，搭配緞帶點綴宛如花束，好吃也好拍。

人氣韓式料理名店「初瓦」在6月底前加碼驚喜，到店出示謝師宴活動圖，10人以上同行現打9折，再多送每人一杯炸彈酒，助攻老師、同學聚餐氣氛嗨到最高點。迎接畢業求職季，「初瓦」幫鐵粉找出潛能優勢，即日起到6/30，到「初瓦」FB指定貼文，留言關鍵字測我的專屬性格，即可進行風靡韓國的MBTI測驗，憑測驗結果截圖，到門店內用消費每桌贈炸翻辣雞麵一份。

趕搭畢業季商機，網友票選最愛和牛麻辣鍋吃到飽「嚮辣和牛麻辣鍋」，6/30前喊出11人以上同行消費任一套餐，能直接享有9折優惠。吃完大餐別忘來份甜點，加入「嚮辣」Line官方好友，立即招待敲敲蜜酥塔一份，犒賞老師幸福感瞬間飆升。

6月底前到「聚日式鍋物」FB粉絲專頁貼文或加入LINE官方帳號，完成指定任務，即可領加菜券，凡至門店內用消費雙人瀑布聚系列套餐，加送一盤鮮蝦，讓畢業生們吃好吃滿，和同學們打造歡樂的聚餐回憶。

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