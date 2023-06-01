中國與印度5月31日舉行邊境事務磋商和協調工作機制第27次會議，雙方同意加快解決邊界西段等問題，並繼續保持外交軍事管道溝通，推動邊境局勢降溫緩局。同時，將儘早舉行第19輪軍長級會談。

據大陸外交部消息，5月31日，大陸外交部邊界與海洋事務司司長洪亮同印度外交部東亞司兼外長辦公室聯秘安伯樂在新德里共同主持中印邊境事務磋商和協調工作機制（WMCC）第27次會議，兩國外交、國防、移民等部門代表參加。

據稱，雙方充分肯定此前外交軍事溝通取得的成效，就當前共同關切的問題及下階段工作思路深入交換意見，達成以下共識。一是雙方就落實兩國外長近期達成的共識充分交換意見，同意加快解決邊界西段等有關問題。

二是雙方同意繼續保持外交軍事管道溝通，繼續推動邊境局勢降溫緩局，進一步維護邊境地區和平與安寧。三是雙方同意儘早舉行第19輪軍長級會談及WMCC第28次會議。