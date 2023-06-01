據美國之音報導，美國國防部官員警告說，中國軍機和軍艦「令人震驚地增加」了挑釁性的攔截行動，上周五（5月26日）一架中國戰鬥機在南中國海國際空域近距離逼近一架美國軍機。2名要求匿名的國防部官員表示，這些「有風險的」攔截「有可能造成不安全事件或誤判」。

本周二（5月30日），美軍印太司令部釋出一段影片，稱這是5月26日一名中國戰鬥機飛行員攔截一架美國空軍RC-135飛機時做出的「不必要的咄咄逼人的動作」。

負責美國在印度-太平洋地區軍事活動的印太司令部的發言人說，這名中國飛行員「直接在RC-135機頭前方400英尺（122公尺）內飛行，迫使美國飛機飛過其尾流湍流。」這位發言人說，攔截發生時，這架美國飛機正在「依據國際法在南中國海上空的國際空域開展安全與例行性的行動。」

美軍印太司令部在聲明中呼籲，所有國家依據國際法安全使用國際領空，並補充說美國「將繼續在國際法所允許的任何地方飛行、航行和運作。」

中國外交部發言人毛寧周三將此事件歸咎於美國，稱這架美國飛機對中國「進行抵近偵察」，「嚴重危害中國國家主權安全」。她說：「美方應當立即停止此類危險的挑釁行動。」

美國經常在南海及其上空開展行動，挑戰中國和其他國家的領土聲索，並促進穿越國際水域的自由通行，這些國際水域承載著世界上一半的商船噸位，每年產生數萬億美元的經濟價值。

北京對南海的每一處地貌都聲稱擁有主權，而汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣和越南也聲稱南海的某些島嶼是其領土的一部分。

在美中緊張局勢加劇之際，五角大樓表示，北京方面拒絕了美國提出的讓兩國國防部長本週末在新加坡舉行的年度安全論壇上會面的要求。

中美兩國的國防部長都將出席在新加坡舉行的年度香格里拉對話(Shangri-La Dialogue)，美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)將於周六發表講話，而中國防長李尚福定於周日發表講話。本次年度對話是國防官員和分析人士在新加坡的非正式聚會，也為國防領導人之間的會面創造了機會。

五角大樓發言人、空軍准將帕特·萊德(Pat Ryder)說，溝通管道的開放對於「確保競爭不會演變成衝突」很重要。

報導引述一名美國高級國防官員稱，自2021年以來，中國拒絕或未能回應國防部提出的關於關鍵領導人接觸的十幾次請求、多次常規對話的請求，以及近十次工作級別的接觸。這位高級國防官員說：「坦率地說，這只是一連串藉口中的最新一個。」

中國外交部發言人毛寧證實兩國防長本周不會會面。她周二表示：「美方應當切實尊重中國的主權、安全和利益關切......為中美兩軍對話溝通創造必要的氛圍和條件。」

李尚福今年3月就任中國國防部長，他2018年因從俄羅斯國防出口公司(Rosoboronexport)購買戰機和設備而受到美國制裁。