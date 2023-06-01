日本財務省統計，日本公司行號在元月至3月期間，大量投資廠房以及設備等項目，年增率達11%，增幅創下2015年以來最多，也是連續8季都在增加。其中，以汽車、晶片以及不動產產業最為明顯。同時，這也表示景氣正在慢慢回溫。

另外，經季節性因素調整後，上季資本支出季增2.3%。日商的資本支出是日本經濟成長很重要的一個環節。企業勇於投資未來，民眾重新開始消費，尤其是大量外國旅客蜂擁至日本旅遊，都有助於日本經濟成長。

若按照行業別的資本支出來看，日本製造業年增11.3%，服務業則是10.8%，看起來成長幅度差不多一樣。同時，日企的經常性獲利平均年增4.3%達23.8兆日圓，約1,762.3億美元，是有史以來最高的第1季。而這也表示，公司賺錢後，對未來的投資規模以及員工薪水都可望再增加。

其中，製造業獲利年減15.7%，但服務業卻年增17.2%。今年前3個月日本企業的銷售量，也年增5%左右。除了政府公布的數據亮眼，另份報告PMI也顯示，日本工廠作業活動在5月時，重回去年10月前的榮景。

au Jibun銀行日本製造業PMI為50.6，再度重登景氣榮枯點50以上。受到公司行號與消費者信心回流的激勵，產出以及新訂單分別創下12個月與13個月以來的最高位置。

專家學者認為，新訂單數量反彈正值客戶去化庫存水位之際，這也看出全球供應鏈供貨陸續回歸正常，以及對庫存量也比較不會斤斤計較。不過，有部分公司還是面臨庫存過多以及出口較低的問題，尤其是跟中國大陸有生意來往的。

日本製造業回春，服務業的表現則是愈來愈好。繼4月為55.4之後，5月服務業PMI再度成長並來到56.3。同時，服務業也是連續7個月都在景氣榮枯點50以上。