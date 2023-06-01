勞動部昨公布「薪資調查統計結果」，其中大家心目中的高薪代表「醫師」只排第三，台灣最高薪的工作是航空駕駛員，平均薪資高達27.8萬元，第二名則是精算師，平均薪資18.1萬元，第三名醫師平均薪資15.6萬元。引起網友熱烈討論，不少人看呆直呼，到底是誰一直灌輸醫師薪水最頂的說法。

勞動部公布「111年7月職類別薪資調查統計結果」發現，平均月薪航空駕駛員最高，精算師次之，接著依序為醫師、船舶監管人員（含引水人員）、職業運動員，上述這些職業的月薪都超過10萬。年薪以航空駕駛員、精算師較高；醫師、船舶監管人員（含引水人員）、電信工程師、律師皆逾150萬元。

其中月薪最高的航空駕駛員，根據勞動部統計，從110年8月至111年7月，台灣共有3065位，7月經常性薪資為27萬8954元，過去一年的年薪平均401.1萬元。至於排行第二的精算師僅48人，7月經常性薪資為18萬1921元，過去一年年薪平均為325.1萬。

而大家心目中最高薪的醫師，則只排第三名，根據勞動部的統計資料顯示，從110年8月至111年7月，台灣共有53516名醫，經常性薪資為15萬6716元，過去一年的年薪平均則是230.2萬元。

薪資排行前三名。（圖／翻攝自勞動部網站）

貼文引起網友討論，不少人驚呼，醫師竟然只排第三名，；另也有網友表示，精算師到底是做什麼的？也太神秘了，全台竟然只有48個，數量稀少。「精算師好少」、「精算師是做什麼的？幫忙省錢的」、「醫師竟然不是冠軍」、「到底是誰開始帶頭醫師很高薪」、「醫師年薪230萬也太少」。