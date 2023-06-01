佑昌馬光中醫診所院長陳昭仁表示，蛇酒可以改善末梢循環，增加血液的流暢度，因此多少會有壯陽的效果，但若是喝錯或喝太多反而會因為過補導致口乾舌燥、失眠、滿臉通紅，反而成了燥熱烤乾的一條蟲。（馬光醫療網提供／楊舒婷高雄傳真）

不少華人會利用蛇酒來做養生的藥材，但也有民間傳聞認為蛇酒能夠壯陽，喝下去便有「一柱擎天」的效果。佑昌馬光中醫診所院長陳昭仁表示，蛇酒可以改善末梢循環，增加血液的流暢度，因此多少會有壯陽的效果，但若是喝錯或喝太多反而會因為過補導致口乾舌燥、失眠、滿臉通紅，反而成了燥熱烤乾的一條蟲。

陳昭仁表示，蛇酒因為有活血化瘀增加末梢循環的效果，一般是用來治療筋骨痠痛的，像是一般會加入人參、白朮、黃耆、白芍、當歸、枸杞、肉蓯蓉、巴戟天、淫羊藿、杜仲、補骨脂、川七、牛膝等補腎補氣的藥材，因此除了治療四肢痠痛的問題之外，當然也可以改善末梢循環，增加血液的流暢度，因此多少會有壯陽的效果。

「本來是一條龍，反而成了燥熱烤乾的一條蟲」陳昭仁說明，但是因為這些藥材大部分都是溫補性質的藥材，屬於實性體質（肥胖、怕熱、某些實性高血壓或糖尿病者），反而會因為過補導致口乾舌燥、失眠、滿臉通紅。

若想一展男性雄風，陳昭仁也說，溫熱類的藥材，像是當歸、枸杞、肉蓯蓉、巴戟天、淫羊藿、杜仲、補骨脂，這類藥材雖然有補腎壯陽的效果，但是其實臨床應用較少。

中醫的醫學理論常常被斷章取義，總是把腎虛與陽痿綁再一起所致，而且就算是因為腎虛所導致的陽痿，也不一定是要用溫熱藥材去大補，有時候補腎水還比補腎陽還好，甚至還要清熱瀉火。

最近天氣很熱，很多人熬夜、飲食重口味或喜歡吃冰冷的，導致舌苔很厚、口臭、皮膚紅或搔癢、這些人反而用一些清肝、清熱、退胃火的藥物，像是黃芩、夏枯草、梔子、決明子，甚至用一些瀉藥，把身體的濕熱排出體外，反而可以順便改善男性的性功能。