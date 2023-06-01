「童顏女神」李佳穎外型青春稚嫩，凍齡功夫驚人，看不出來已40歲，她今（1日）傳出待嫁好消息，男友在福岡突然掏出戒指求婚，讓李佳穎又驚又喜直呼：「我一秒噴淚、超幸福開心」，照片中，李佳穎臉圓圓，看起來有些幸福肥，不免讓人聯想她是否雙喜臨門，對此，經紀人強調，李佳穎沒有懷孕。

李佳穎去年認愛小9歲、經營羊肉爐的楊先生，雙方都是以結婚為前提交往，李佳穎曾表示想在40歲前完成結婚生子，沒想到她就火速當「準楊太太」，李佳穎上個月和男友到福岡工作拍片，男友在福岡塔突然掏出戒指求婚，讓李佳穎又驚又喜感動說：「我一秒噴淚、超幸福開心」，求婚過程也全都被拍攝記錄下來。

李佳穎幸福發文：「這是從小到大第一次放閃，想留給生命中很重要的人，謝謝你...讓我沒有煩惱、每天都開開心心，希望我們健健康康的生活，守護彼此、共度美好人生，我很幸福喔！謝謝祝福我們的家人朋友，也祝福大家都能遇見想守護珍惜的人」。

照片中，李佳穎手戴大鑽戒，甜蜜依偎在男友懷中，又驚又喜的她還忍不住流下感動的淚水，不過李佳穎臉圓圓，看起來有些幸福肥，不免讓人聯想她是否雙喜臨門，對此，經紀人強調，李佳穎沒有懷孕。