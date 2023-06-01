輝達創辦人黃仁勳（中）化身超級業務員幫廣達電腦旗下雲達科技站台，與廣達電腦副董事長梁次震（左）、雲達科技總經理楊麒令一同在NVIDIA HGX H100 GPU上簽名。（杜宜諳攝）

晶片教主、輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳日前在座談中，一連5次提到要到「廣達」攤位參觀，隨後化身超級業務員幫廣達電腦旗下雲達科技站台，黃仁勳還脫下招牌皮衣給雲達總經理楊麒令穿上，此舉引發不少聯想。財信傳媒董事長謝金河表示，黃仁勳的舉動等於宣告廣達和NVIDIA緊密結合的夥伴關係。

雲達科技在臉書粉專貼出黃仁勳與楊麒令合照，並說很榮幸邀請到黃仁勳在Computex現場分享雲達與輝達共同開創AI新時代的努力，以及與MGX、H100 和Grace Hopper Superchip等新產品相關的發展。

謝金河在臉書發文指出，黃仁勳特別強調在AI發展的路上，需要加速運算及生成式的AI，必須有世界級的伺服器及資料中心。黃仁勳把黑色皮衣套在楊麒令身上，也等於宣告廣達和NVIDIA緊密結合的夥伴關係。

謝金河說，在敏感的地緣政治張力下，伺服器的安全性及速度是最重要的配備，於是在NVIDIA大起後，台灣的AI伺服器頓時成為市場焦點，於是緯穎股價上漲到1255元，技嘉漲到197.5元，廣達也創下123.5元的新高。和緯創分拆緯穎上市手法不同的是廣達把雲達放在公司，成為100%控股子公司。

有了伺服器帶動，機殻的營邦、勤誠也跟著大漲，這其中，過去股價只有十幾元的晟銘也出現凌厲漲勢。

謝金河提到，晟銘過去以手機機殻為主，後來與廣達策略結盟，專攻伺服器機殻，這次廣達搭上黃仁勳列車，晟銘也跟上。原來林百里和晟銘董事長林木合都是青翫雅集核心成員，林木合當過第13屆會長。在拍賣場上，林百里和林木合曾經共同競拍一幅張大千的畫作，後來在藝術收藏的路上成為好朋友。這次林百里、林木合都是搭上NVIDIA列車的贏家！